Calcio femminile: la Fiorentina supera nettamente il Como in Serie A, pareggio tra Milan e Sampdoria

Si sono disputate quest’oggi le prime due sfide valide per l’ottava giornata della Serie A di calcio femminile 2023/2024. Alle ore 15:00 c’è stata la sfida tra Fiorentina e Como, mentre alle ore 18:00 è andato in scena l’interessante match tra Milan e Sampdoria. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Grande successo casalingo per la Fiorentina, che sconfigge il pericoloso Como con un netto 3-0 e si prende, almeno per una notte, la seconda posizione in classifica con 19 punti, portandosi a -2 dalla Roma capolista e a +1 dalla Juventus (queste ultime due squadre saranno impegnate domani rispettivamente contro Sassuolo e Inter). Le reti arrivano tutte nel secondo tempo: ad aprire le danze ci pensa Veronica Boquete al 48′ su rigore (procurato da Alexandra Johannsdottir), poi le subentrate Miriam Longo e Zsanett Kajan rendono il successo più rotondo con due gol tra il 75′ e 78′.

Finisce invece 1-1 la sfida delle 18:00 tra Milan-Sampdoria al Centro Vismara. Alla rete di Kosovare Asllani al 7′, risponde Taty con un rigore perfetto al 70′. Questo pareggio sicuramente non fa felice la squadra di Maurizio Ganz, che sale soltanto di un punto in classifica, portandosi a quota 9, e rimane distante dalla quinta posizione attualmente occupata dall’Inter con 13. Dall’altra parte, invece, l’1-1 non è di certo malvagio, visto che con questo risultato le blucerchiate raggiungono i 7 punti e si allontanano leggermente dai bassifondi della classifica.

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE 2023/2024

1. Roma 21 *

2. Fiorentina 19

3. Juventus 18 *

4. Como 13

5. Inter 13 *

6. Milan 9

7. Sampdoria 7

8. Sassuolo 5 *

9. Pomigliano 1 *

10. Napoli 0 *

*Una partita in meno

Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi