Volley femminile, Novara liquida Cuneo e resta in testa alla Serie A1. Akimova stellare, bene Bosetti e Danesi

Novara ha dominato il derby piemontese contro Cuneo valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le rosablù si sono imposte in trasferta con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-14; 25-22) e hanno così infilato la sesta vittoria consecutiva, confermandosi al comando della classifica generale con 18 punti all’attivo. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi vantano tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Conegliano, ma le Campionesse d’Italia hanno disputato un incontro in meno risposta alla compagine guidata da Mister Secolo.

Le Zanzare proseguono il loro buon momento e si apprestano a fare il proprio ritorno in Champions League, mentre settimana prossima incroceranno Milano dell’ex Paola Egonu in campionato. Cuneo si ferma dopo due affermazioni e ora occupa la nona posizione in graduatoria, il prossimo weekend è previsto lo scontro con il fanalino di coda Trento.

L’opposto Vita Akimova continua a fare la differenza e anche in questa occasione si è messa in mostra siglando 23 punti (2 muri). In doppia cifra anche la schiacciatrice Caterina Bosetti (10) e la centrale Anna Danesi (13 punti, 5 muri) affiancata in reparto da Cristina Chirichella (6). Tra le fila delle padrone di casa le migliori sono state Anna Haak (10 punti), Anna Adelusi (9), Lena Stigrot (7) e Amandha Sylves (7).

Foto: Photo LiveMedia/Danilo Vigo