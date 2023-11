Volley, i migliori italiani della 6° giornata di Superlega: Rychlicki e Gironi, è già battaglia per il posto in azzurro

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 6ª GIORNATA DI SUPERLEGA

FABRIZIO GIRONI: Per due set tiene in scacco la difesa di perugia e chiude un match di ottima qualità con 18 punti all’attivo e il 54% in attacco, 2 muri e 3 ace. Per buoni tratti riesce a non far rimpiangere Romanò.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Ancora una super prestazione dello schiacciatore azzurro che demolisce la resistenza di Monza con 22 punti all’attivo, il 50% in ricezione, il 56% in attacco, 2 muri e un ace.

KAMIL RYCHLICKI: Il neo-azzurro chiude la prova con Monza con una percentuale mostruosa in attacco, il 72% di positività, un ace e un muro. L’azzurro chiama e lui sta rispondendo.

GIANLUCA GALASSI: Monza gioca una bella partita sul campo dei campioni d’Italia e il centrale azzurro c’è sempre. per lui 10 punti, un fantastico 89% in attacco e due muri vincenti.

MARCO FALASCHI: L’esperienza al potere. Cona prestazione di altissimo spessore fa girare a mille Padova e mette il sigillo nella importante vittoria del derby contro Verona. Preciso e tatticamente perfetto.

LUCA PORRO: Non si fa prendere dal panico quando tutto sembra andare a rotoli dopo il primo set, sale in cattedra dal secondo set in poi e gioca un grande match a Catania distribuendo al meglio i palloni giusti per i suoi attaccanti.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini