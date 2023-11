Rugby, nell’URC allungano Leinster e Glasgow. È dominio irlandese

Si è conclusa la quinta giornata dell’United Rugby Championship e se l’equilibrio stagionale non si spezza, sono Leinster e Glasgow Warriors le prime squadre a provare una piccola fuga. Ma la classifica resta corta, con le franchigie irlandesi a farla da padrona.

In vetta, come detto, ci sono i dubliners e gli scozzesi a 20 punti, con il Leinster che ha demolito gli Scarlets 54-5, mentre Glasgow si è imposta contro la Benetton Treviso per 26-12. Alle loro spalle, anche loro con 4 vittorie e 1 ko, seguono le altre due irlandesi Ulster e Connacht a 18 punti, con i nordirlandesi che hanno vinto 24-17 contro i Lions, mentre i ragazzi di Galway si sono imposti 12-13 in casa degli Sharks.

A 17 punti seguono l’Edimburgo (4 successi e una sconfitta) e il Munster (3 vittorie, 1 pareggio e 1 ko), con gli scozzesi che hanno battuto 31-23 i sudafricani Bulls, mentre la squadra di Cork ha battuto 10-3 gli Stormers. Dopo il monopolio irlandese e scozzese, al settimo posto, con 15 punti, ci sono i sudafricani Bulls, che precedono la Benetton Treviso, a quota 14, che a Glasgow ha subito il primo ko stagionale.

Fuori dalla zona playoff seguono gli Stormers (12 punti), le Zebre (11) che hanno pareggiato in casa con Cardiff, gli Ospreys (10) e la coppia Cardiff e Lions a quota 9. Chiudono la classifica, staccati, i Newport Dragons e gli Scarlets, con 6 punti, e i sudafricani Sharks, ultimi con 2 punti.

Foto: Mattia Radoni – LPS