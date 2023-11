Volley femminile, Milano-Conegliano: spettacolo per i diecimila del Forum

Diecimila: tanti erano ieri sera i biglietti venduti per la sfida tra Allianz Milano e Imoco Prosecco Doc Conegliano che arriva nella regular season ad una sola settimana dalla finale di Supercoppa che ha premiato le venete. Diecimila con la prospettiva di poter battere il record di presenze ad una partita di pallavolo femminile in Italia che ammonta a 11.500 in occasione di gara-5 della Finale Scudetto 1999-2000 tra Reggio Calabria e Modena.

Se si sommano i diecimila (si spera siano tanti anche quelli che decideranno all’ultimo momento) agli ottomila di una settimana fa a Livorno si capisce davvero quale sia la portata di questo fenomeno del volley femminile, figlio di una estate azzurra di polemiche, di discussioni, di pensieri in libertà ma prima di tutto di amore verso le ragazze, azzurre e non, che porta dietro di sé una coda straordinariamente lunga che difficilmente si è vista in precedenza legata a questa disciplina dalle nostre parti.

E poi c’è la partita che vede di fronte le due maggiori candidate allo scudetto anche se, per via del calendario ballerino e di una rivale di qualità come Novara, non occupano le prime due posizioni della classifica. I ritmi indiavolati di questa stagione rischiano di togliere qualcosa al grande spettacolo che si preannuncia per una sfida del genere, è stato così anche sabato scorso in finale di Supercoppa, soprattutto dal terzo set in poi. Di sicuro hanno tolto una sicura protagonista come Myriam Sylla che, a meno di sorprese, dovrà restare ancora un po’ a riposo per via del problema muscolare accusato proprio contro Conegliano.

Ci sarà, invece, la più attesa di tutte, Paola Egonu, anche lei acciaccata una settimana fa, costretta ad uscire e rientrare in un paio di occasioni e incapace, nonostante una buona prova in attacco, di trascinare la sua squadra alla conquista del titolo. Ci riproverà oggi, l’opposta dell’Allianz, con l’appoggio di una Alessia Orro che sta giocando su livelli elevati, a cui probabilmente lo stop dopo gli Europei ha fatto piuttosto bene e che non teme il confronto con quella che universalmente è considerata la migliore, quella Wolosz che ha brillato per acume tattico nella finale di Supercoppa, riuscendo a gestire una Haak non brillantissima e mettendola lentamente in partita fino all’esito esaltante del successo per 3-1.

Finora Conegliano ha vinto tutte le sfide che contavano e Milano vuole iniziare ad invertire la tendenza in una sfida che, in campionato, potrebbe essere la prima di una lunga serie. Le avversarie cambiano, Conegliano resta, inossidabile, nel tempo: una pagina di storia del volley femminile italiano che viene riscritto ogni settimana, ad ogni turno e di cui si parlerà anche fra tanti anni. Milano sente di poter fermare l’onda veneta ma deve iniziare da queste sfide per provare a dare l’assalto alle padrone del vapore. Appuntamento alle 16.00, al Mediolanum Forum per una partita da ricordare.

