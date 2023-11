Volley femminile, Chieri batte ancora il Dudingen e stacca il pass per il prossimo turno della CEV Cup

Tutto come sognato nel ritorno dei sedicesimi di CEV Cup 2023-2024 per Chieri. Le padrone di casa, al debutto al Pala Gianni Asti di Torino, hanno battuto la formazione svizzera del FKB Power Cats Dudingen 3-0 (27-25 25-7 25-14) staccando il pass per il turno successivo della seconda competizione europea per importanza di pallavolo femminile. La Reale Mutua Fenera Chieri continua nel percorso che l’anno scorso ha visto alzare la coppa al cielo a Scandicci, e la prossima avversaria per la formazione italiana sarà una tra Zaleznicar Lajkovac e Kralovo Brno.

Nell’impianto di casa che Chieri ha utilizzato la scorsa stagione per le fasi finali di Challenge Cup l’atmosfera è elettrica. Le elvetiche, dopo aver perso 3-0 l’andata, sono costrette a partire forte per tentare l’impresa, e ciò accade. Il primo set è tiratissimo e dopo l’illusorio primo parziale di 4-1 per la squadra di coach Bregoli il Dudingen piazza un contro break per salire 8-5. Da quel momento si combatte punto a punto fino a quando si presenta in battuta Bruna Da Silva Ferreira che manda nel panico la ricezione delle padrone di casa e porta le svizzere sul 20-16. Risponde con la stessa moneta l’azzurra Loveth Omoruyi che riporta Chieri a contatto (19-20) ed inizia quella che è la volata per decidere un primo set assai combattuto. Primo parziale che può dire molto in ambito qualificazione, e una Reale Mutua Fenera Chieri con i nervi saldi lo porta a casa per 27-25.

La resistenza delle elvetiche è durata un set, e il contraccolpo psicologico per le ospiti è devastante. Il secondo parziale è decisamente senza storia, con Chieri che piazza un incredibile parziale di 9-0 in apertura che si tramuta in un 17-3 che si vede rarissime volte a questi livelli. Le ragazze di coach Bregoli non hanno nessun problema a chiudere la contesa 25-7 con l’attacco di Madison Kingdon Rishel e poter già festeggiare il passaggio del turno (in virtù della vittoria per 3-0 dell’andata alle azzurre bastava vincere due set per ottenere l’aritmetica certezza della qualificazione).

A questo punto le svizzere provano a tirare fuori l’orgoglio e partono decisamente meglio nel terzo parziale, complice anche un inevitabile rilassamento delle piemontesi, fino a salire sul 7-2 con il muro di Thana Fayad. Chieri però non ci sta a perdere neanche un set e vuole faticare il meno possibile visto un calendario intensissimo, le padrone di casa riattaccano la spina e in un amen si ritrovano avanti 10-8 con un ottimo turno in battuta di Valeria Papa. La differenza di caratura delle due squadre è sempre più evidente, e con una scatenata Rischel la squadra di Bregoli si porta rapidamente sul 23-13. Ultimi scambi e la festa per le piemontesi è completa (25-14).

Sono 45 gli attacchi vincenti di Chieri, 11 i muri punto in una serata in cui questo fondamentale funziona a meraviglia e 5 i punti diretti dai nove metri. Ofelia Malinov distribuisce il gioco in maniera equa tra tutte le sue opzioni e manda 5 suoi attaccanti in doppia cifra: le top scorer con 13 punti a referto sono Rishel e l’opposta Martha Anthouli, mentre si fermano a 10 Papa e le due centrali Katerina Zakchaiou (3 muri) e Camilla Weitzel (2 muri e 3 ace). Ora testa al campionato dove Chieri è sesta in classifica con un occhio verso il prossimo turno di un percorso europeo che può regalare molte soddisfazioni.

Photo LiveMedia/Andrea Amato