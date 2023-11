Volley, fari puntati su Monza-Piacenza nella settima di Superlega. Trento ospita Catania

Monza campo centrale nella settima giornata di Superlega che si disputa tra sabato e domenica nella prima settimana con gli impegni infrasettimanali delle Coppe Europee per le squadre di vertice. C’è voglia di riscatto e comunque di non perdere la seconda partita consecutiva tra Mint Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza che arriva da una settimana da incubo con le sconfitte di Perugia e in casa contro l’Halkbank nel debutto in Champions. Squadre in campo alle 20.30 di domenica.

Testa-coda a Trento, dove la capolista itas affronta la Farmitalia Catania che finora ha vinto una sola partita pur esprimendo a più riprese una buona pallavolo. Si gioca domenica alle 20.30. Trasferta non semplice per la Sir Susa Vvim Perugia che sarò di scena domenica alle 18 sul campo della Rana Verona, protagonista di una prima parte di stagione un po’ a singhiozzo e dalla sconfitta dolorosa nel derby di Padova.

Impegno casalingo abbordabile per la Lube Civitanova che arriva dalle vittoria al debutto in Champions, è attesa da un impegno abbordabile tra le mura amiche domenica alle 18 contro il fanalino di coda Prisma Gioiella Taranto, ancora in cerca del primo successo stagionale.

Sempre domenica alle 20 partita interessante all’Allianz Cloud con l’Allianz Milano che ha debuttato con un successo in Europa, che ospita il Padova reduce dalla vittoria nel derby casalingo con Verona che ha rilanciato le ambizioni di salvezza della squadra veneta.

L’anticipo di sabato è in programma a Cisterna e vede di fronte due squadre che in questa fase non hanno nella continuità di rendimento il loro punto di forza, i laziali e la Valsa Group Modena che deve ancora fare a meno dei suoi due opposti, Sapozhkov e Pinali. Squadre in campo alle 18.

Foto Livephotosport