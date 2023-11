Beach volley, doppia sconfitta per Nicolai/Cottafava nell’Elite 16 di Joao Pessoa: qualificazione appesa a un filo

Non si può certo dire che la sabbia brasiliana sia amica di Samuele Cottafava e Paolo Nicolai che, dopo essere usciti al primo turno dell’Elite 16 di Uberlandia ad aprile, rischiando di vedere terminata in fretta anche l’avventura di fine stagione nell’ultimo Elite 16 del 2023, a Joao Pessoa. Non è ancora detta l’ultima parola, però nella prima giornata di gare sono arrivate due sconfitte per gli azzurri, non fortunatissimi nel sorteggio perchè dalle qualificazioni si sono trovati in tabellone la coppia bronzo olimpico di Tokyo, i qatarini Cherif/Ahmed che li hanno battuti 2-1 al debutto.

Primo set senza storia con la coppia asiatica in vantaggio nettamente fin dalle prime battute e vittoriosa con il punteggio di 21-13. Nel secondo parziale grande equilibrio fino al 16-15 per gli azzurri che, con un break di 5-1, sono riusciti a vincere 21-16. Nel terzo set il break decisivo lo hanno messo a segno Cherif/Ahmed con un 6-1 che ha permesso loro di trovarsi sul 13-9 prima e poi sul 14-10 e non è riuscita la magica rimonta agli azzurri che si sono fermati a quota 13 punti lasciando via libera ai rivali (15-13).

Nel secondo incontro di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte i padroni di casa Evandro/Arthur che hanno avuto la meglio 2-0 con una doppia soluzione ai vantaggi. Grande rammarico nel primo set per gli azzurri che, grazie ad un break di 4-0, si sono trovati avanti 18-15 e 20-17, hanno sprecato ben quattro set ball (tre consecutivi, due dei quali sul cambio palla) ed hanno perso 23-21. Situazione molto simile in un combattutissimo secondo set con Nicolai/Cottafava che si sono presentati avanti 20-18 alla volata finale ma anche qui hanno sprecato tre set ball (uno sul cambio palla) e si sono fatti superare nel finale: 24-22.

Questa sera alle 19 Nicolai/Cottafava affronteranno gli statunitensi Crabb/Brunner (una vittoria e una sconfitta finora) in una sorta di scontro diretto: in caso di vittoria degli azzurri 2-0 per loro si schiuderebbero le porte degli ottavi di finale, in caso di vittoria 2-1 si andrebbe al conteggio del quoziente punti, in caso di sconfitta la coppia italiana chiuderebbe al 13mo posto.

TORNEO MASCHILE

Pool D. Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (13-21, 21-16, 13-15), Evandro/Arthur (BRA)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (19-21, 21-17, 10-15). Crabb/Brunner (USA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (16-21, 16-21), Evandro/Arthur (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (23-21, 24-22). 24/11 20: Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT), 17: Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA).

Pool C. Ehlers/Wickler (GER)- Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-18, 17-21, 8-15), Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (19-21, 19-21). George/Andre (BRA)-Seidl/Pristauz (AUT) 2-0 821-12, 21-17), Bryl/Łosiak (POL)-Ehlers/Wickler (GER) 2-1 (28-26, 25-27, 15-8). 24/11 17: Bryl/Łosiak (POL)-Seidl/Pristauz (AUT). 25/11 0.00: Ehlers/Wickler (GER)-George/Andre (BRA).

Pool B: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-0 (21-19, 21-18), Åhman/Hellvig (SWE)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-19, 21-18). 24/11 16: Hörl/Horst (AUT)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED). 20: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT). 25/11 0.00: Åhman/Hellvig (SWE)-Vitor Felipe/Renato (BRA)

Pool A. Boermans/de Groot (NED)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (21-19, 22-24, 15-12), Perusic/Schweiner (CZE)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-16, 21-17). 24/11 15: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA), Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED). 23: Perusic/Schweiner (CZE)-Arthur/Adrielson (BRA), Boermans/de Groot (NED)-Pedro Solberg/Guto (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Pool D. Carol/Barbara (BRA)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-15, 18-21, 16-18), Xue/Xia (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-13, 21-13). Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Placette/Richard (FRA) 0-2 (18-21, 16-21), Xue/Xia (CHN)-Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-17, 21-18). 24/11 21: Xue/Xia (CHN)-Placette/Richard (FRA), Carol/Barbara (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL).

Pool C. Müller/Tillmann (GER)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-18, 21-19), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (12-21, 21-18, 18-16). 24/11 14: Agatha/Rebecca (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN), Stam/Schoon (NED)-Müller/Tillmann (GER). 19: Stam/Schoon (NED)-Bansley/Bukovec (CAN), Müller/Tillmann (GER)-Agatha/Rebecca (BRA).

Pool B. Ludwig/Lippmann (GER)-Andressa/Vitoria (BRA) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-15, 21-17). 24/11 13: Tainá/Victoria (BRA)-Andressa/Vitoria (BRA), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER). 18: Nuss/Kloth (USA)-Andressa/Vitoria (BRA), Ludwig/Lippmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA)

Pool A. Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Talita/Thamela (BRA) 0-2 (17-21, 19-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (21-19, 16-21, 15-9). Tina/Anastasija (LAT)-Talita/Thamela (BRA) 2-1 (21-17, 18-21, 15-13), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-16, 16-21, 15-10). 24/11 22: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Talita/Thamela (BRA), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Tina/Anastasija (LAT).

Foto Fivb