Volley femminile, Scandicci-Chieri il big match della nona giornata di A1! Milano non si può distrarre a Roma

Giornata solo apparentemente interlocutoria la nona di campionato in serie A1 femminile con tante sfide interessanti, una su tutte, quella in programma domenica tra Scandicci e Chieri, due formazioni destinate a dire la loro nei play-off e che si giocheranno tre punti importanti per il posizionamento finale in classifica. Strada non del tutto spianata per le altre big con Milano impegnata a Roma, Conegliano, da mercoledì scorso capolista solitaria del campionato, che ospita Casalmaggiore e Novara che affronta, nel primo match in ordine cronologico, tra le mura amiche Il Bisonte Firenze.

Il primo degli anticipi di sabato 25 novembre è proprio Igor Gorgonzola Novara contro Il Bisonte Firenze in programma domani, sabato, alle 18.00: le piemontesi, come da pronostico, hanno lasciato tre giorni fa il primo posto in classifica e ora sono distanziate di 3 punti da Conegliano ma hanno come obiettivo mantenere il secondo posto in attesa degli scontri diretti. Il Bisonte Firenze è tutto tranne che una vittima sacrificale: squadra che sta disputando una buona prima parte di torneo, quella toscana, che arriva dalla convincente e tutt’altro che scontata vittoria con Busto Arsizio e che vorrà dire la sua in una sfida dove parte sfavorita nel pronostico.

Sempre sabato ma alle 20.30 si gioca una partita già molto importante in chiave salvezza. Il fanalino di coda Itas Trentino, una vittoria in otto partite fin qui disputate, ospita un’altra squadra in difficoltà, la Megabox Ondulati del Senio Vallefoglia che arriva da quattro sconfitte consecutive, non vince da oltre un mese ed è scesa al terz’ultimo posto in classifica dopo un avvio promettente.

Domenica alle 17.00 la sfida clou è quella di Scandicci con la Savino del Bene, quarta in classifica, che ospita la quinta forza del campionato, la Fenera Reale Mutua Chieri. Sono 5 i punti che dividono le due squadre con Chieri che arriva dalla netta sconfitta subita sul campo di Milano nel recupero della quinta giornata giocato mercoledì a Monza e invece Scandicci reduce dalla bella vittoria di domenica scorsa con Vallefoglia e da una settimana di allenamenti e tranquillità, dopo il tour de force del mese scorso.

La neo-capolista solitaria, unica squadra imbattuta del campionato, Prosecco Doc Imoco Conegliano vuole proseguire la sua marcia ospitando domenica alle 17.00 la Trasportipesanti Casalmaggiore che, sulla carta, non ha i numeri per contrastare la squadra veneta che sta disputando una stagione di altissimo spessore. Casalmaggiore, seppure a sprazzi, ha espresso una buona pallavolo finora e, giocando senza particolari patemi, qualche difficoltà la può creare a Wolosz e compagne.

Trasferta insidiosa domenica alle 17.00 per l’Allianz Milano che sarà di scena sul campo di Roma per una sfida che potrebbe regalare qualche emozione. Entrambe le squadre sono state impegnate nel recupero della quinta giornata mercoledì scorso con Roma che ha perso nettamente sul campo di Conegliano e le milanesi che hanno vinto la partita non facile tra le mura amiche contro Chieri. Se Milano giocherà sui suoi livelli più elevati difficilmente ci sarà partita ma le romane hanno già dimostrato di saper creare qualche grattacapo alle rivali.

Partita molto interessante quella delle 17.00 a Busto Arsizio dove la UYBA, affidata a Juan Cichello, dopo l’addio in settimana di Julio Velasco, ospita la Honda Olivero San Bernardo Cuneo: due formazioni divise da un solo punto in classifica (8 Cuneo, 7 Busto) sospese tra il sogno di entrare in zona play-off e la paura di essere risucchiate nella lotta per non retrocedere. Per questo motivo assume grande importanza la sfida diretta: chi vince potrebbe trovarsi fuori dalla mischia, per chi perde qualche problema potrebbe iniziare ad esserci.

Altra novità in panchina nella sfida che chiude il programma della nona giornata con Bergamo, penultima in classifica, che ha appena esonerato Bibo Solforati e affidato la guida della squadra ad Alberto Bigarelli che sarà di scena alle 19.30 sul campo della Wash4Green Pinerolo, sorpresa (ma fino a un certo punto, vista la qualità del roster) di questa prima parte di stagione ma reduce da una netta sconfitta sul campo di Milano domenica scorsa.

