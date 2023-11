Volley, Chieri asfalta il Dudingen ed inizia con il piede giusto la CEV Cup

Era una prima volta attesissima da tutta Chieri, ed il debutto in CEV Cup, seconda competizione europea per importanza nel volley, è andato come meglio non poteva. La Reale Mutua Fenera Chieri ha letteralmente travolto le padrone di casa del Power Cats Dudingen con un secco e perentorio 3-0 (25-14 25-15 25-18) che non lascia spazio a nessuna replica. Passo in avanti deciso per la squadra italiana, che ha praticamente blindato la qualificazione alla fase successiva prima ancora della gara di ritorno.

Funzionano molto bene muro e servizio per Chieri, che nel corso dei tre set stampa ben 7 volte le avversarie piazzando oltretutto 11 punti diretti dalla linea dei nove metri. Questa sera in terra elvetica sono in grande spolvero le centrali di Bregoli, con Camilla Weitzel e Katerina Zakchaiou che mettono a terra rispettivamente 15 ed 11 punti, risultando le migliori marcatrici del match. Nove sono i punti invece per l’opposto Martha Evodkia Anthouli, che vince la sfida diretta con l’opposto del Dudingen Sarina Wieland che mette a terra 6 volte il pallone senza nessun muro e senza nessun ace.

Avvio di partita che parla chiaro e fa vedere quello che poi sarà il canovaccio della serata. Coach Bregoli si presenta in terra elvetica con la diagonale palleggiatrice-opposta composta da Ofelia Malinov-Anthouli, e le ragazze entrano in campo con la giusta mentalità che porta la squadra italiana subito ad allungare sul 7-1 con l’attacco di Zakchaiou. Vantaggio per Chieri che non accenna a diminuire, anzi viene incrementato fino al 16-6 che segna già il tramonto del primo parziale. Guidate da Malinov, in grande spolvero, che dà aria al gioco, la squadra piemontese conquista in scioltezza il primo set per 25-14.

All’inizio del secondo set le padrone di casa del Dudingen provano a rendere la vita alle ragazze di Bregoli un po’ più dura, rimanendo a contatto fino al 4-6 ed al 5-8, ma senza riuscire mai a mettere la testa avanti. Chieri alza di nuovo i giri del motore e si porta rapidamente in vantaggio di cinque punti sul 10-5 grazie ad un poderoso muro di Camilla Weitzel, si prosegue poi punto a punto fino al 13-9, quando si presenta al servizio Valeria Papa che manda in tilt la squadra svizzera, facendo salire Chieri fino al 18-9. A questo punto pilota automatico per la Reale Mutua, che chiude con l’attacco di Loveth Omoruyi anche il secondo set senza soffrire nulla per 25-15, portandosi in meno di cinquanta minuti sul 2-0.

Lo spartito non cambia in avvio di terzo set, quando Malinov e compagne vanno rapidamente sul 7-2 e sembrano già scorrere i titoli di coda sul match, ma la squadra del Canton Friburgo ha un sussulto d’orgoglio impattando il punteggio sull’11-11 con la schiacciata di Wieland. Le ragazze elvetiche continuano a dare battaglia trovando anche per la prima volta in tutto il match un vantaggio in un set spingendosi fino al 15-14 con l’ottimo attacco di Bruna Fernanda Da Silva Ferreira. Chieri non perde la testa, mantiene la calma e continuando a giocare la propria pallavolo sale prima sul 15-17 e poi mette le cose in chiaro allungando fino al 16-20. Resistenza delle padrone di casa definitivamente fiaccata e facile conclusione anche nel terzo set sul 25-18 a suggellare una vittoria agile e rotonda per 3-0. Appuntamento martedì prossimo a Chieri per la gara di ritorno.

Foto: LiveMedia/Andrea Amato