VK Lvi Praga-Civitanova oggi in tv: orario Champions League volley, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 novembre (ore 18.00) si gioca Praga-Civitanova, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La Lube è stata la più fortunata delle italiane in sede di sorteggio e la squadra che sembra poter creare più problemi nel girone sono proprio i cechi, anche se la differenza di livello sembra ampia. Una vittoria in trasferta sul campo del Praga per la squadra di Blengini metterebbe in ghiaccio qualificazione e primo posto.

Cucine Lube Civitanova che ha iniziato la stagione con un po’ di alti e bassi ma piano piano sta trovando la quadratura del cerchio ed è reduce da quattro vittorie consecutive. Ivan Zaytsev e compagni hanno subito tre sconfitte in stagione, all’esordio in campionato contro la rivelazione Monza, in finale di Supercoppa contro Perugia e l’ultima il 12 novembre in Superlega in casa di Milano. La squadra allenata da Blengini all’esordio in Champions ha piegato senza fatica i rumeni dell’Arcada Gelati con un secco 3-0 e con questa trasferta in Repubblica Ceca ha l’occasione per ipotecare la qualificazione al prossimo turno.

VK Lvi Praga l’anno scorso ha dominato il proprio campionato e per questo si è garantita la partecipazione alla massima competizione europea. La squadra allenata da Juan Manuel Barrial in questa stagione ha subito due sconfitte nel torneo domestico per mano del Liberec e del Pribram; mentre in Champions ha esordito battendo 3-0 il Greenyard Maaseik, squadra proveniente dalle qualificazioni.

VK Lvi Praga-Cucine Lube Civitanova non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 novembre

Ore 18.00 VK Lvi Praga-Cucine Lube Civitanova

PROGRAMMA PRAGA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli