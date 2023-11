Cobolli-Nardi oggi in tv, orario NextGen Finals: programma, canale in chiaro, streaming

Oggi, alle 13.00 italiana, andrà in scena la sfida tutta italiana tra Flavio Cobolli e Luca Nardi, valida per il Round Robin delle NextGen ATP Finals a Gedda. Un derby nel quale ci si gioca l’accesso alle semifinali e in cui bisognerà anche fare i conti se necessario.

Cobolli, reduce dalla vittoria all’esordio contro lo svizzero Dominic Stricker e dal ko contro il francese Arthur Fils, se la vedrà contro il pesarese, superato nei primi due incontri sia dal transalpino che dall’elvetico. Da questo punto di vista, la condizione di quest’ultimo è appesa a un filo. Discorso diverso per il tennista romano che in caso di vittoria contro Nardi, dovrà badare all’incrocio tra Fils e Stricker, in relazione poi alla sua prestazione nel match.

Un solo precedente tra i due risalente alle qualificazioni del torneo di Umago di quest’anno, sulla terra rossa croata. Cobolli si impose per 6-1 7-5. Chiaramente le condizioni di gioco in questo caso sono completamente diverse, di conseguenza questo risultato ha un valore relativo.

La partita tra Flavio Cobolli e Luca Nardi, valida per il Round Robin delle Next Gen ATP Finals 2023, sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-NARDI NEXT GEN ATP FINALS 2023

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [5] Flavio Cobolli ITA vs [7] Luca Nardi ITA

2. [1] Arthur Fils FRA vs [3] Dominic Stricker SUI (non prima ore: 14:00)

3. [2] Luca Van Assche FRA vs [4] Alex Michelsen USA (non prima ore: 18:00)

4. [6] Hamad Medjedovic SRB vs [8/WC] Abdullah Shelbayh JOR

COBOLLI-NARDI NEXT GEN ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205).

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennist.tv, SuperTennix, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Mattia Martegani