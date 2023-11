A che ora gioca Jannik Sinner la semifinale delle ATP Finals: due ipotesi, avversario da scoprire, guida tv

Il Gruppo Verde della prima fase delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis ha visto Jannik Sinner, numero 4, chiudere al primo posto nel raggruppamento: l’azzurro, dunque, disputerà le semifinali della manifestazione, in programma domani, sabato 18 novembre, in cui sfiderà il secondo classificato del Gruppo Rosso, ma sarà da definire l’orario. Nel caso in cui Sinner giochi la prima semifinale in programma, allora scenderà in campo non prima delle 14.30, mentre nell’eventualità che disputi la seconda semifinale, allora andrà in campo non prima delle 21.00.

La situazione nel Gruppo Rosso è alquanto intricata ed al momento si sa soltanto che il russo Daniil Medvedev è già qualificato alle semifinali, mentre l’altro russo Andrey Rublev è già aritmeticamente eliminato. Inoltre è noto anche che il tedesco Alexander Zverev potrebbe chiudere al massimo al secondo posto. In virtù di quanto sopra esposto, in semifinale Sinner affronterà uno tra Carlos Alcaraz, Daniil Medvdev ed Alexander Zverev: in caso di incrocio con il tedesco Alexander Zverev è probabile che Sinner possa giocare la semifinale nella sessione serale, dato che il teutonico oggi scenderà in campo non prima delle ore 20.30, altrimenti non è da escludere che domani l’azzurro possa andare in campo anche alle ore 14.30.

Per le Nitto ATP Finals 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile per tutti i match su Sky Sport Tennis, per i singolari anche su Sky Sport Uno, e per l’incontro di Sinner anche su Rai 2 HD ed in differita nella notte su Rai Sport HD, con differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile per tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, e per l’incontro di Sinner anche su Rai Play, che lo manderà in differita anche nella notte, con differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTenniX. Diretta live testuale di entrambe le semifinali del torneo di singolare su OA Sport.

CALENDARIO JANNIK SINNER ATP FINALS 2023

Sabato 18 novembre – orario da definire (non prima delle 14.30 o non prima delle 21.00)

Jannik Sinner (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna) o Daniil Medvdev (Russia) o Alexander Zverev (Germania)

CALENDARIO ATP FINALS 2023

Semifinali

Sabato 18 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Sabato 18 novembre – Sessione Serale – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Finali

Domenica 19 novembre – Sessione unica – Doppio (15.00) – Singolare (non prima delle 18.00)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutti i match su Sky Sport Tennis, i singolari anche su Sky Sport Uno, l’incontro di Sinner anche su Rai 2 HD ed in differita nella notte su Rai Sport HD, differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTennis HD.

Diretta streaming: tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, l’incontro di Sinner anche su Rai Play, che lo manderà in differita anche nella notte, differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per entrambe le semifinali del torneo di singolare su OA Sport.

Foto: LaPresse