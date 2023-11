VIDEO F1, GP Las Vegas 2023: sintesi qualifiche. Dominio Ferrari con Leclerc davanti a Sainz

Charles Leclerc 1°, Carlos Sainz 2°. Max Verstappen 3° a quasi quattro decimi dalla pole. Un dominio schiacciante da parte della Ferrari nelle qualifiche notturne di Las Vegas in vista del penultimo Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula Uno 2023. A conti fatti però sarà solo una domani la Ferrari in prima fila sulla griglia di partenza, quella del pole-man Leclerc.

La seconda Rossa dovrà rimontare da centro gruppo, in seguito alla penalità di 10 posizioni comminata allo spagnolo per il cambio del pacco batterie (sforando così il limite stagionale di due componenti) a causa dei danni rimediati dalla sua SF-23 nell’impatto con un tombino durante la prima sessione di prove libere. Con questo declassamento, Verstappen scala in seconda posizione sulla Red Bull e si prepara ad attaccare il suo storico rivale monegasco per la vittoria.

A seguire lo schieramento sarà composto nell’ordine dalla Mercedes di George Russell, dall’Alpine di Pierre Gasly ed in terza fila dalle sorprendenti Williams di Alex Albon e Logan Sargeant. Qualifiche disastrose invece per Lewis Hamilton e Sergio Perez, primi degli esclusi in Q2, e per la McLaren, che ha archiviato una clamorosa doppia eliminazione in Q1.

Di seguito il VIDEO con la sintesi delle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula Uno:

HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP LAS VEGAS F1 2023





Foto: LiveMedia/Dppi