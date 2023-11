F1, la Ferrari può vincere a Las Vegas! Leclerc non deve sbagliare la partenza, il passo c’è

Seconda vera grande occasione di vincere un Gran Premio nel 2023 per la Ferrari, che domani si presenterà in griglia con i favori del pronostico a Las Vegas sotto i riflettori dell’inedito Strip Circuit. Dopo il trionfo di Carlos Sainz a Singapore (sempre in notturna e su un circuito cittadino), questa volta sarà Charles Leclerc a giocarsi la chance di salire sul gradino più alto del podio.

Il monegasco scatta dalla pole position, ma rispetto ad altre occasioni in cui si è ritrovato in questa posizione può contare su una SF-23 molto performante anche sul passo e senza grandi problemi nella gestione degli pneumatici. Se consideriamo anche l’altissima velocità di punta in rettilineo (fondamentale per difendersi e attaccare nei duelli ravvicinati in pista) della Rossa, ci sono davvero tutti gli ingredienti per ambire al bersaglio grosso.

Ogni risultato diverso dalla p.1 sarebbe una delusione, tuttavia va sempre ricordato il valore degli avversari ed in questo caso del binomio Max Verstappen-Red Bull. Questo weekend la RB19 non rappresenta il punto di forza del pacchetto, ma in Ferrari dovranno fare i conti con il talento (e la fame) del fenomeno olandese e con i maghi del muretto box rivale.

La scuderia anglo-austriaca si affiderà infatti principalmente a due fattori per cercare di portare a casa anche questo successo: la partenza (in generale il primo giro) e la strategia. Entrambe le squadre, almeno inizialmente, non potranno giocare con due macchine (Perez e Sainz sono nella pancia del gruppo) per mettere in difficoltà gli avversari diretti quindi si preannuncia un confronto diretto tra Charles e Max, come ai tempi dei kart.

Foto: LiveMedia/Stefano Facchin