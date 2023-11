VIDEO F1, GP Brasile: highlights e sintesi qualifiche. Verstappen il migliore, Leclerc in scia

La spunta sempre Max Verstappen. Il Campione del Mondo ha infatti conquistato per l’undicesima volta in stagione la pole position, strappando al GP del Brasile il miglior tempo in una Q3 che ha chiuso i battenti in anticipo per via di un violento acquazzone che non ha risparmiato il circuito di Interlagos.

Il pilota della Red Bull ha sfoggiato come di consueto un grande passo, segnando il crono di 1:10.727 e precedendo un ottimo Charles Leclerc che, con un gap di +0.294, si è posizionato davanti alle due Aston Martin di Lance Stroll, terzo con +0.617, e di Fernando Alonso, quarto con +0.660.

Terza fila poi per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre delude in pieno la McLaren che si deve accontentare della settima piazza di Norris e della decima di Piastri. Giornata no poi per Carlos Sainz, solo ottavo. Nono invece Perez.

Riviviamo allora i momenti salienti delle qualifiche del GP del Brasile

