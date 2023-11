VIDEO F1, GP Brasile 2023: sintesi Sprint Race. Verstappen fulmine al via, Leclerc limita i danni

Non cambia il canovaccio in F1. Il cannibale Max Verstappen ha vinto anche la Sprint Race del GP del Brasile, ventunesimo nonché terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il Campione del Mondo in carica ha sfruttato una partenza super che gli ha consentito di bruciare Lando Norris, per poi amministrare in tranquillità il resto della gara.

Bravo comunque l’appena citato pilota della McLaren che, malgrado un avvio un po’ distratto, è riuscito a mantenere altissimo il ritmo rimediando un gap di +4.287 rispetto al fenomeno della Red Bull mantenendo però a debita distanza Sergio Perez, piazzatosi al terzo posto.

Bene poi la Mercedes George Russell, quarto classificato davanti alla Rossa di Charles Leclerc, abile a recuperare posizioni malgrado una gestione problematica delle gomme. Chiudono la top 10 Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Oscar Piastri.

Riviviamo dunque i momenti salienti della Sprint Race del GP del Brasile

GP BRASILE 2023: SINTESI SPRINT RACE





Foto: LaPresse