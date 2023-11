Vela, Ugolini e Giubilei passano al comando agli Europei Nacra 17! Tita e Banti quarti dopo cinque regate

È terminata poco fa a Vilamoura la seconda giornata dei Campionati Europei di Nacra 17, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024). Nelle acque portoghesi si sono disputate oggi, in condizioni di vento leggero, quattro regate, che si sono andate a sommare a quella di ieri, e l’Italia (che ricordiamo ha già ottenuto il pass non nominale per i Giochi Olimpici) ha regalato spettacolo soprattutto con Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei.

I due azzurri hanno infatti conquistato un primo, un terzo, un quarto e un settimo posto e si sono presi la prima posizione con uno score di 10.0 punti netti, superando i britannici John Gimson e Anna Burnet (vice-campioni olimpici in carica), ora secondi con 13.o dopo il 13-2-1-9 odierno.

Dopo cinque regate complessive troviamo al terzo posto i tedeschi Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer con 13.0, mentre in quarta posizione con 16.0 ci sono i campioni olimpici e mondiali in carica, ovvero gli italiani Ruggero Tita-Caterina Banti, bravi oggi a guadagnare due posizioni con uno score di 9-3-6-1. Molto più indietro invece gli altri azzurri in gara Arto Hirsch e Giulia Fava, ventottesimi con 94.0 dopo il 28-24-32-22 odierno.

Foto: Sailing Energy