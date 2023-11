Tutti i vincitori italiani alla Maratona di New York. Ultimo successo nel secolo scorso

Domenica 5 novembre 2023 si terrà la 52ma edizione della Maratona di New York, valevole come sesta e ultima Major della stagione. La gara newyorkese rappresenta di fatto la 42 km annuale più importante e prestigiosa al mondo, con un numero di partecipanti sempre elevatissimo ed un’atmosfera unica tra le strade della Grande Mela.

Nell’albo d’oro della manifestazione figurano grandi campioni e specialisti strepitosi della distanza, con l’Italia che si è tolta la soddisfazione di trionfare complessivamente in cinque occasioni. Il primo podista azzurro a compiere l’impresa fu Orlando Pizzolato, che si impose nel 1984 in 2h14:53 bissando poi la sua vittoria l’anno successivo completando il percorso in 2h11:34.

Dopo la fantastica doppietta del nativo di Thiene, il Bel Paese arrivò a quota 3 affermazioni consecutive nella Maratona di New York grazie al primo posto di Gianni Poli nel 1986 con il tempo di 2h11:06. Un filotto improvviso e mai più ripetuto dai runner nostrani, tornati sul gradino più alto del podio nell’evento statunitense soltanto nel 1996 con Giacomo Leone.

Il pugliese classe 1971 ebbe la meglio con il crono di 2h09:54 e tutt’oggi è l’ultimo uomo europeo ad aver vinto la 42 km più ambita del Pianeta. Discorso diverso in campo femminile, con l’unica vittoria azzurra conquistata da Franca Fiacconi nel 1998 in 2h25:17 all’età di 33 anni. Da quel momento è cominciato il lungo digiuno azzurro, che difficilmente si interromperà questo weekend.

Foto: Lapresse