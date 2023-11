Maratona New York 2023: risultati e classifica. La top20 della gara maschile e femminile

Tamirat Tola ed Hellen Obiri hanno vinto la Maratona di New York 2023. L’etiope ha giganteggiato in lungo e in largo, alzando il ritmo già nei primi quindici chilometri, sgretolando il gruppo di testa lungo il ponte di Queensboro e poi piazzando l’attacco risolutore nei pressi del 31mo chilometro. Il Campione del Mondo 2022 ha firmato anche il record della competizione (2h04:58) lasciandosi alle spalle il kenyano Albert Korir (2h06:57) e il connazionale Shura Kitata (2h07:11). Eccellente settimo posto per l’italiano Iliass Aouani.

La kenyana ha invece primeggiato in una gara tattica, riuscendo a fare la differenza all’interno dell’ultimo chilometro e tagliando il traguardo a Central Park con il crono di 2h27:23 davanti all’etiope Letesenbet Gidey (2h27:29) e alla connazionale Sharon Lokedi (2h27:33). L’africana ha conquistato la seconda Major in carriera, firmando una splendida doppietta dopo che in primavera aveva trionfato alla Maratona di Boston. Di seguito i risultati, la classifica e l’ordine d’arrivo della Maratona di New York 2023.

RISULTATI E CLASSIFICA MARATONA NEW YORK 2023

GARA MASCHILE (top-20, i migliori professionisti al via e giunti al traguardo)

1. Tamirat Tola (Etiopia) 2h04:58

2. Albert Korir (Kenya) 2h06:57

3. Shura Kitata (Etiopia) 2h07:11

4. Abdi Nageeye (Paesi Bassi) 2h10:21

5. Koen Naert (Belgio) 2h10:25

6. Maru Teferi (Israele) 2h10:28

7. Iliass Aouani (Italia) 2h10:54

8. Edward Cheserek (Kenya) 2h11:07

9. Jemal Yimer (Etiopia) 2h11:31

10. Futsum Zienasellassie (USA) 2h12:09

11. Elkanah Kibert (USA) 2h12:23

12. Hendrik Pfeiffer (Germania) 2h12:53

13. Sydney Gidabuday (USA) 2h14:34

14. Nathan Martin (USA) 2h16.16

15. Erenjia Jia (Cina) 2h16:50

16. Joe Whelan (USA) 2h17:32

17. Garret Lee (USA) 2h18:35

18. Ryan Root (USA) 2h19:20

19. Wesley Robinson (USA) 2h20:23

20. Thomas Slattery (USA) 2h20:45

GARA FEMMINILE (top-14, tutte le professioniste al via e giunte al traguardo)

1. Hellen Obiri (Kenya) 2h27:23

2. Letesenbet Gidey (Etiopia) 2h27:29

3. Sharon Lokedi (Kenya) 2h27:33

4. Brigid Kosgei (Kenya) 2h27:45

5. Mary Ngugi (Kenya) 2h27.53

6. Viola Cheptoo (Kenya) 2h28:11

7. Edna Kiplagat (Kenya) 2h29:40

8. Kellyn Taylor (USA) 2h29:48

9. Molly Huddle (USA) 2h32:02

10. Fantyu Zewude Jifar (Etiopia) 2h34:10

11. Solange Jesus (Portogallo) 2h34:37

12. Sydney Devore (USA) 2h36:01

13. Marie-Ange Brumelot (Francia) 2h40:22

14. Meriah Earle (USA) 2h44:11

Foto: Lapresse