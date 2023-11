Maratona New York 2023: il percorso. Partenza a Staten Island e arrivo a Central Park, dislivello importante

Prosegue il countdown in vista della 52ma edizione della Maratona di New York, sesta e ultima Major stagionale in programma domenica 5 novembre a partire dalle ore 14.40 italiane. Grande curiosità come ogni anno per l’appuntamento più prestigioso in calendario per i runner di tutto il mondo, pronti ad affollare in massa le strade della Grande Mela.

Gli oltre 50mila podisti attesi a New York domenica si apprestano ad affrontare un percorso abbastanza impegnativo e sicuramente non tra i più scorrevoli, a causa dei ponti e di alcune salite che portano a quota 253 metri il dislivello verticale complessivo da superare nell’arco della competizione. Difficile dunque ambire a dei riscontri cronometrici eccezionali, infatti il record di percorrenza al maschile è di Geoffrey Mutai nel 2011 in 2h05:06.

La partenza è prevista in quel di Staten Island all’inizio del Ponte di Verrazzano (con 1609 metri in salita e successivamente un tratto in discesa), che porterà gli atleti nel quartiere di Brooklyn. Dal 3° al 24° km c’è il tratto più scorrevole di tutto il tracciato, mentre a seguire lo scenario è decisamente più complicato a partire dal Ponte di Queensboro (lungo circa 800 metri e si alza di 42 metri sul livello del fiume) che collega il Queens con Manhattan.

Il percorso prosegue infatti con la First Avenue, un rettilineo di 5 chilometri caratterizzato da un saliscendi non eccessivo ma comunque affaticante, per poi attraversare il quartiere del Bronx e le strade di Haarlem fino a raggiungere l’arrivo di Central Park in centro a Manhattan. Gli ultimi 4 km sono potenzialmente impattanti per il crono conclusivo, perché contraddistinti da salitelle e falsipiani alternati a tratti in discesa in cui è molto difficile mantenere un’andatura regolare.

Foto: LaPresse