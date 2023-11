Tennis, Stefanos Tsitsipas è il sesto qualificato per le ATP Finals di Torino. Decisiva la vittoria su Zverev a Bercy

Con il successo sul tedesco Alexander Zverev per 7-6 6-4 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Stefanos Tsitsipas si qualifica aritmeticamente per le ATP Finals di Torino 2023. Il greco raggiunge dunque il pass per la quinta stagione consecutiva, dopo aver debuttato al Master nel 2019 a Londra vincendo addirittura il torneo da esordiente a 21 anni.

Il nativo di Atene classe 1998 è il sesto giocatore a qualificarsi per l’ultimo grande evento individuale del Tour ATP, aggiungendosi a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Andrey Rublev nella lista dei partecipanti. A questo punto restano disponibili due soli posti per accedere al round robin piemontese ed i prossimi giorni saranno cruciali in tal senso.

Tsitsipas è attualmente 6° nella Race e potrebbe ambire al massimo alla quinta posizione occupata da Rublev e lontana quasi 600 punti, ma per riuscire nell’impresa è costretto a vincere il titolo a Bercy. L’ellenico deve però soprattutto guardarsi le spalle dal possibile sorpasso del danese Holger Rune e del polacco Hubert Hurkacz, comunque molto distanziati e chiamati ad arrivare fino in fondo a Parigi.

Il momento più alto del 2023 di Tsitsipas si è materializzato ad inizio stagione con la finale degli Australian Open, persa in tre set con Djokovic. Successivamente il numero 6 al mondo non ha mantenuto una straordinaria costanza di rendimento, centrando un altro atto conclusivo sulla terra nel 500 di Barcellona e aggiudicandosi un solo titolo a Los Cabos.

Foto: Lapresse