WEC, Toyota chiude al comando il primo giorno in pista in Bahrain

Toyota si conferma imbattibile dopo la seconda sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship in Bahrain. I giapponesi svettano nella graduatoria dei tempi con Kamui Kobayashi #7, leader anche in mattinata davanti alla vettura gemella #8.

Brendon Harley #8 si piazza secondo davanti ad Alex Lynn con la riconoscibile Cadillac #2, l’auto americana precede le Porsche ufficiali e le due 963 private che dalla 6h di Monza sono presenti nello schieramento. Will Stevens (Hertz JOTA Porsche #38) si è collocato in quarta piazza, abile a precedere André Lotterer (Porsche Penske Motorsport #6), Nico Mueller (Peugeot #94) e Gimmi Bruni (Porton Competition Porsche #99).

Lontane le Ferrari che concludono ai margini della classe regina. Le Rosse sono chiamate a rifarsi nella giornata di domani in occasione delle qualifiche, ricordiamo che la 499P #50 e la gemella #51 sono ancora matematicamente in gioco per la conquista del titolo piloti contro le due Toyota.

United Autosports, parallelamente, si conferma leader in LMP2, mentre Kessel Racing Ferrari #57 balza in vetta in GTE con Daniel Serra. Porsche ed Aston Martin oltre alla riconoscibile Corvette #33 inseguono nell’ordine alla vigilia dell’ultima manifestazione valida per la classe GTE della storia del Mondiale.

