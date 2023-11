È volata a 3 per le ATP Finals: Zverev ora rischia, Hurkacz sogna. Decisiva l’ultima settimana?

Con l’aritmetica qualificazione dell’ellenico Stefanos Tsitsipas, giunta oggi, si sta delineando sempre di più la corsa alle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, che si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre.

I migliori 8 della Race to Turin si sfideranno nel torneo in cui saranno in palio altri 1500 punti per il ranking ATP: dopo la qualificazione del greco, al momento sono 6 i tennisti già certi di disputare le ATP Finals.

Saranno in prima fascia il serbo Novak Djokovic, col numero 1 e quindi nel Girone A, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 e dunque capofila del Girone B. Saranno in seconda fascia il russo Daniil Medvedev, numero 3, e Jannik Sinner, numero 4.

L’altro russo Andrey Rublev è già certo della terza fascia, invece il greco Stefanos Tsitsipas potrebbe ancora scivolare in quarta fascia, dove al momento ci sarebbero il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune, anche se l’aritmetica tiene in corsa altri tre tennisti.

Il teutonico appare abbastanza al riparo da sgradevoli sorprese, mentre il danese deve guardarsi soprattutto dal polacco Hubert Hurkacz, attualmente nono, mentre sembrano più staccati gli altri due contendenti, ovvero l’australiano Alex de Minaur ed il russo Karen Khachanov.

Quest’anno si giocheranno i tornei ATP 250 a Metz e Sofia nella settimana che intercorre tra il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals: a Metz sono iscritti 4 dei 5 tennisti che potrebbero uscire da Parigi-Bercy con velleità di qualificazione: non giocherà, infatti, a meno di una wild card, il tedesco Alexander Zverev.

RANKING ATP LIVE / RACE ATP LIVE 2 NOVEMBRE

1 Novak Djokovic 9035

2 Carlos Alcaraz 8455

3 Daniil Medvedev 7200

4 Jannik Sinner 5490

5 Andrey Rublev 4625

6 Stefanos Tsitsipas 4055

7 Alexander Zverev 3585

8 Holger Rune 3370

—————————-

9 Hubert Hurkacz 3245

10 Taylor Fritz 3100

11 Casper Ruud 2825

13 Alex de Minaur 2740

12 Tommy Paul 2665

14 Karen Khachanov 2475

Foto: LaPresse