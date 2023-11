Tennis, Luciano Darderi agguanta il best ranking: la nuova classifica dell’italiano

Luciano Darderi ha raggiunto il proprio best ranking. Il 21enne è stato eliminato agli ottavi di finale del Challenger di Guayaquil, ma ha raggiunto la 137ma posizione della classifica ATP con 443 punti all’attivo. Il classe 2002 ha guadagnato tre posti in graduatoria rispetto all’inizio della settimana ed è così entrato in top-140 per la prima volta in carriera, il suo miglior risultato in precedenza era stato il 140mo posto.

L’azzurro potrebbe subire il sorpasso dallo statunitense Brandon Nakashima se quest’ultimo raggiungerà la Finale al Challenger di Bergamo.

Luciano Darderi si trova a 30 punti di distacco dalla top-130 chiusa dal moldavo Radu Albot, mentre la top-100 è al momento chiusa da Flavio Cobolli con 619 punti. Luciano Darderi è l’ottavo italiano nel ranking ATP dopo Jannik Sinner (numero 4), Lorenzo Musetti (26), Matteo Arnaldi (43), Lorenzo Sonego (49), Matteo Berrettini (89), Flavio Cobolli (100), Giulio Zeppieri (480).

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it