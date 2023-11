Tennis: l’associazione giocatori si esprime in favore di Jannik Sinner dopo il ritiro a Parigi-Bercy

Una situazione ingestibile, che Jannik Sinner ha affrontato con maturità: mercoledì si è portato a casa il match di secondo turno al Masters 1000 di Parigi-Bercy, terminando l’incontro con McDonald oltre le due di notte. Il giorno successivo ha annunciato il ritiro dalla manifestazione, spiegando che la condizione fisica e i prossimi appuntamenti sono fondamentali.

A difesa dell’altoatesino è intervenuto anche il Professional Tennis Players Association (PTPA), l’associazione dei giocatori fondata dal canadese Vasek Pospisil e da Novak Djokovic. Il comunicato: “Dopo 24 ore estremamente complesse Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Rolex Paris Masters. E’ più importante che mai per i giocatori avere una voce unificata per affrontare questioni come la programmazione degli incontri”.

Sulla questione poi ha spiegato al meglio Pospisil, rimarcando un evento passato che probabilmente gli ha condizionato anche la carriera: nel 2018, sempre nel torneo parigino, è stato costretto a giocare due partite nel giro di dodici ore ed è stato costretto al ritiro per un’infortunio alla schiena nell’area del disco.

Le sue parole: “Il disco si è gonfiato, c’è stata una piccola frattura e una brutta infiammazione del nervo. Ho finito di giocare a mezzanotte e 45 e il giorno dopo mi hanno rimandato in campo alle 13. Non sto scherzando. Mi hanno detto che ‘è dentro le regole'”.

Foto: Lapresse