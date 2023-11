Tennis, la classifica degli italiani dopo Parigi-Bercy: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego

Non ci sono più italiani in gara al Masters 1000 di Parigi-Bercy, che si concluderà domenica 5 novembre. Vediamo nel dettaglio il ranking ATP degli italiani dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Jannik Sinner si è ritirato, rinunciando giustamente a disputare l’ottavo di finale contro Alex de Minaur viste le poche ore di riposo messe a disposizione dopo aver battuto Mackenzie McDonald alle ore 02.36 di notte. L’altoatesino ha comunque confermato il quarto posto nel ranking ATP con 5.490 punti, ma potrebbe essere avvicinato dal russo Andrey Rublev (quinto con 4.625) e dal greco Stefanos Tsitsipas (sesto con 4.055), in corsa ai quarti di finale del torneo nella capitale francese.

Lorenzo Musetti è invece uscito al primo turno in terra transalpina e ha perso quattro posizioni, scivolando al 26mo posto con 1.470 punti. Matteo Arnaldi aveva deciso di non prendere parte all’evento della settimana ed è retrocesso di un paio di piazze: ore è 43mo con 1.029 punti. Lorenzo Sonego ha perso nelle qualificazioni di Parigi-Bercy ed è indietreggiato di tre posizioni, scivolando al 49mo posto con 945 punti.

Matteo Berrettini ha terminato anzitempo la propria stagione e al momento è 89mo ma potrebbe subire il sorpasso di tre atleti: il giapponese Taro Daniel, il britannico Jack Draper e il colombiano Daniel Galan, impegnati rispettivamente nei Challenger di Sydney, Bergamo e Guayaquil. Flavio Cobolli ha perso nelle prime battute a Bergamo e ora è 99mo, ma rischia di subire il sorpasso da quattro atleti: il tedesco Maximilian Marterer (gioca il Challenger di Ismaning), l’argentino Facundo Diaz e il boliviano Hugo Dellien (a Guayaquil), il belga David Goffin (a Bergamo). Di seguito il ranking ATP degli italiani dopo Parigi-Bercy.

RANKING ATP DEGLI ITALIANI DOPO PARIGI-BERCY

4. Jannik Sinner 5.490

26. Lorenzo Musetti 1.470

43. Matteo Arnaldi 1.029

49. Lorenzo Sonego 945

89. Matteo Berretini 682, potrebbe perdere da 0 a 3 posizioni in base ai risultati di Daniel, Draper, Galan nei Challenger

99. Flavio Cobolli 619, potrebbe perdere da 0 a 4 posizioni in base ai risultati di Marterer, Diaz, Dellien, Goffin nei Challenger

128. Giulio Zeppieri 480, potrebbe perdere da 0 a 2 posizioni in base ai risultati di Meligeni Alves, Carabelli nei Challenger

136. Luciano Darderi, potrebbe perdere da 0 a 4 posizioni in base ai risultati di Meligeni Alves, Carabelli, Nakashima, Fognini nei Challenger

142. Luca Nardi 428, potrebbe perdere da 0 a 3 posizioni in base ai risultati di Carabelli, Nakashima, Fognini nei Challenger

137. Fabio Fognini 409, impegnato ai quarti di finale del Challenger di Bergamo: può guadagnare da 0 a 15 posizioni

161. Andrea Vavassori 385, può perdere da 0 a 2 posizioni in base ai risultati di Polmans, Klein nei Challenger

