Tennis: Jasmine Paolini tra le candidate ai WTA Awards 2023

La stagione di Jasmine Paolini è da incorniciare e anche la WTA ha voluto riconoscere alla tennista azzurra i progressi fatti in questo 2023. La tennista toscana è infatti tra le candidate ai WTA Awards 2023 nella categoria Most Improved Player, che va a riconoscere la giocatrice “più migliorata” durante l’anno.

Davvero un bel riconoscimento per Paolini, che è entrata per la prima volta tra le prime trenta della classifica mondiale, raggiugendo ad ottobre anche il suo best ranking (n°29). Soprattutto negli ultimi mesi la toscana ha fatto un notevole balzo, riuscendo a raggiungere traguardi importanti e trascinando anche l’Italia ad una imprevedibile finale in Billie Jean King Cup.

Insieme all’azzurra sono state candidate per lo stesso premio anche le cinesi Xinyu Wang, Lin Zhu e Qinwen Zheng, oltre alla britannica Katie Boulter. Favorita sembra essere Qinwen Zhang, che ha vinto due tornei in questa stagione, Palermo (battendo proprio Paolini in finale) e Zhengzhou, oltre a raggiungere la finale nel Masters B.

Il premio più ambito è quello ovviamente di miglior giocatrice dell’anno, che se lo contenderanno Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elena Rybakina e Marketa Vondrousova, con quest’ultima inserita anche tra le candidate per il “ritorno dell’anno”.

WTA AWARDS 2023

MIGLIOR GIOCATRICE DELL’ANNO

Iga Swiatek (Pol)

Aryna Sabalenka (Blr)

Coco Gauff (Usa)

Jessica Pegula (Usa)

Eleną Rybakina (Kaz)

Marketa Vondrousova (Cze)

MOST IMPROVED PLAYER

Xinyu Wang (Chn)

Lin Zhu (Chn)

Katie Boulter (Gbr)

Qinwen Zheng (Chn)

Jasmine Paolini (Ita)

NOVITA’ DELL’ANNO

Mirra Andreeva (Rus)

Diana Shnaider (Rus)

Peyton Stearns (Usa)

Elina Avanesyan (Rus)

Linda Noskova (Cze)

RITORNO DELL’ANNO

Marketa Vondrousova (Cze)

Karolina Muchova (Cze)

Elina Svitolina (Ukr)

Hsieh Su-Wei (Tpe)

Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)

FOTO: LaPresse