Tennis, Carlos Alcaraz debutterà in Laver Cup 2024

Dopo un’edizione sottotono a Vancouver nel 2023, la Laver Cup si vuole rilanciare nell’edizione 2024. L’esibizione creata e gestita da Roger Federer avrà tra i suoi protagonisti Carlos Alcaraz l’anno prossimo a Berlino dal 20 al 22 settembre. Una splendida notizia per tutti gli appassionati e amanti di questo evento: il livello sarà più elevato rispetto a quest’anno.

Per Alcaraz si tratta della prima partecipazione in Laver Cup: mai lo spagnolo aveva preso parte a questa manifestazione. Se quest’anno l’Europa aveva come stelle Casper Ruud e Andrey Rublev, nella prossima stagione ci sarà sicuramente un nome di primo livello. Inoltre, Djokovic manca da un anno e Medvedev da due: chissà che non vengano coinvolti anche questi grandi interpreti.

La suggestione sarebbe quella di convocare anche Jannik Sinner, sempre molto vicino nella sua carriera a Carlos Alcaraz: sarebbe estremamente intrigante un doppio tra l’italiano e lo spagnolo. Sinner che diventerebbe il terzo italiano a partecipare alla Laver Cup dopo Fabio Fognini e Matteo Berrettini: scenari ancora lontani, ma da prendere in considerazione.

Captain Bjorn Borg has named @carlosalcaraz as the first player to join Team Europe’s quest to take back the Laver Cup title in Berlin.

Read more: https://t.co/z6kbNCQ2Rs pic.twitter.com/beG8ME6jUK

— Laver Cup (@LaverCup) November 8, 2023