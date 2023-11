Taekwondo, Vito Dell’Aquila in bilico per il pass olimpico nei -58 kg. Decisive le Finali Grand Prix di Manchester

Bottino pieno nel giro di poche settimane per Vito Dell’Aquila, che ha vinto tre tornei G1 consecutivi (Montenegro Open, Dracula Open e Swedish Open) guadagnando così 30 punti molto importanti nella bagarre per staccare il pass diretto tramite ranking ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella categoria di peso fino a 58 kg.

Il fuoriclasse pugliese si giocherà tutto a questo punto nel weekend 2-3 dicembre a Manchester in occasione delle Finali Grand Prix 2023, evento che mette in palio un massimo di 100 punti (ai vincitori) in classifica. Il Campione Olimpico in carica ad oggi sarebbe virtualmente qualificato per la rassegna a cinque cerchi parigina occupando uno dei cinque posti a disposizione tramite il ranking olimpico.

La situazione però è ancora in bilico, perché Dell’Aquila si trova sostanzialmente alla pari con l’iraniano Mahdi Hajimousaei e dovrà difendere un piccolo margine nei confronti dei primi esclusi dalla top5 virtuale: l’irlandese Jack Wooley ed il francese Cyrian Ravet. Pareggiare i conti alle Grand Prix Finals con i suoi avversari diretti consentirebbe dunque al 23enne azzurro di staccare il ticket per Parigi 2024.

Discorso qualificazione ormai chiuso con largo anticipo invece dall’altro punto di riferimento del movimento tricolore, Simone Alessio, primo nel ranking mondiale e olimpico nella categoria -80 kg dopo aver il titolo iridato a Baku 2023. Nulla di fatto nel settore femminile, con il Bel Paese che dovrà ricorrere al Preolimpico continentale di Berlino ad inizio marzo 2024 per qualificare almeno un’atleta.

