Taekwondo, i ranking olimpici aggiornati: Alessio certo del pass, Dell’Aquila in bilico

Manca ormai un solo grande torneo al termine della prima fase del percorso di qualificazione olimpica del taekwondo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo la conclusione delle Grand Prix Finals di Manchester, previste dal 2 al 3 dicembre, verranno pubblicate infatti le graduatorie definitive che assegneranno 5 pass a cinque cerchi (al massimo uno per nazione) in ciascuna delle otto categorie di peso olimpiche.

Successivamente verranno distribuite 8 quote (1 per categoria) in base alla classifica delle Grand Slam Champions Series, mentre per tutti gli altri il discorso qualificazione sarà rimandato ai vari preolimpici continentali in programma tra gennaio e aprile 2024. Ciò premesso, facciamo un punto della situazione in casa Italia verso le prossime Olimpiadi parigine.

L’unica vera certezza riguarda Simone Alessio, campione del mondo in carica e numero 1 (con ampio margine) del ranking olimpico nei -80 kg, che di fatto ha già prenotato il biglietto per la capitale francese. Ancora in bilico invece il campione olimpico di Tokyo 2021 Vito Dell’Aquila, che si giocherà la qualificazione olimpica diretta nei -58 kg proprio in occasione delle Finali Grand Prix di Manchester.

Il fuoriclasse pugliese, grazie ai recenti successi nei G1 di Podgorica e Bucarest, ha fatto un bel passo avanti in classifica ed è attualmente 5° nel ranking a cinque cerchi con la prospettiva però di perdere da qui a fine anno punti importanti per delle cambiali in scadenza. Fare bene nel G10 di Manchester, racimolando magari in precedenza una decina di punti nel G1 del prossimo weekend in Svezia, sarà quindi necessario per evitare lo spauracchio del Preolimpico europeo. Scenario ormai obbligato invece per gli altri atleti italiani, troppo lontani dalla top5 in graduatoria e costretti a sperare nella convocazione per il torneo continentale di qualificazione olimpica.

Foto: FITA