Stoccarda-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 15 novembre (ore 19.00) si gioca Stoccarda-Conegliano, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Dopo aver vinto al debutto facendo un ampio turn over contro le belghe del Beveren, le Pantere continuano il loro cammino nella massima competizione europea facendo visita allo Stoccarda.

Conegliano sembra una macchina perfetta. Santarelli in questo avvio di stagione, se possibile, ha ancora alzato di più l’asticella e sta facendo ruotare un roster favoloso in maniera impeccabile che sta mettendo sul campo una pallavolo di livello eccelso. Le Pantere hanno disputato otto partire in tutte le competizioni lasciando per strada appena quattro set complessivi e non arrivando mai a giocare un quinto parziale. Haak e compagne si sono presentate con la voglia e la legittima ambizione di vincere ogni competizione. L’avversario di questa sera è lo Stoccarda, squadra capolista del campionato tedesco e vincitrice della Supercoppa, che ha perso però al tie break all’esordio in Champions contro il Resovia. Conegliano è nettamente favorita per trovare la seconda vittoria stagionale nella più importante competizione continentale.

Allianz MTV Stoccarda-Imoco Volley Conegliano non avrà in Italia una copertura televisiva, la partita sarà visibile previo abbonamento su Euro Volley Tv mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 15 novembre

Ore 19.00 Allianz MTV Stoccarda-Imoco Volley Conegliano

PROGRAMMA MILANO-STARA PAZOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Valerio Origo