Sport in tv oggi (martedì 21 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 21 novembre: in programma il tennis con la Coppa Davis, il curling con gli Europei, maschili e femminili, il basket con l’EuroCup, il calcio con le qualificazioni agli Europei Under 21, e molto altro ancora.

Gli Europei, sia maschili che femminili, di curling proseguiranno ad Aberdeen, in Scozia: in entrambi i tornei le 10 Nazioni in gara stanno disputando un girone all’italiana al termine del quale le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, mentre la nona e la decima classificata retrocederanno nella B-Division.

Per le Finali della Coppa Davis 2023 di tennis, nella seconda fase ad eliminazione diretta, che si disputerà a Malaga, in Spagna, nei quarti di finale i campioni in carica del Canada sfideranno la Finlandia dalle ore 16.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 21 novembre

07.00 Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo Doha: pistola 10 metri maschile e femminile – finali ore 09.10 e 10.20 sul canale YouTube ISSF – International Shooting Sport Federation

09.30 Calcio, Mondiali Under 17: Mali-Messico, Germania-Stati Uniti – FIFA+

10.00 Curling, Europei femminili: 6a giornata, Italia-Repubblica Ceca, Turchia-Danimarca, Norvegia-Svezia, Estonia-Svizzera, Scozia-Germania – Recast TV / The Curling Channel, per Scozia-Germania anche Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.00 Calcio, Mondiali Under 17: Marocco-Iran, Argentina-Venezuela (Mondiali Under 17) – FIFA+

14.00 Calcio, Elite League Under 20: Italia-Portogallo – Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Rwanda-Sudafrica, Swaziland-Capo Verde, Lesotho-Benin, Somalia-Uganda, Malawi-Tunisia, Botswana-Guinea – FIFA+

15.00 Curling, Europei maschili: 6a giornata, Italia-Scozia, Finlandia, Repubblica Ceca, Norvegia-Turchia, Olanda-Svezia, Germania-Svizzera – Recast TV / The Curling Channel

16.00 Tennis, Coppa Davis: quarti di finale, Canada-Finlandia – Rai Sport HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.35), Rai Play, Sky Go, Now, SuperTenniX

17.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Mauritius-Angola, Libia-Camerun, Sao Tomé e Principe-Namibia, Sud Sudan-Mauritania, Togo-Senegal, Comore-Ghana – FIFA+

18.30 Calcio, Qualificazioni Europei Under 21: Irlanda-Italia – Rai 2 HD, Rai Play

19.00 Basket, EuroCup: Buducnost-Trentino – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

20.00 Curling, Europei femminili: 7a giornata, Italia-Norvegia, Svezia-Estonia, Scozia-Svizzera, Danimarca-Germania, Turchia-Repubblica Ceca – Recast TV / The Curling Channel

20.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Tanzania-Marocco, Niger-Zambia, Etiopia-Burkina Faso – FIFA+

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Grecia-Francia – Canale 20, Sky Sport Uno, Mediaset Infinity, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Austria-Germania – Sky Sport 251, Sky Go, Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Martedì 21 novembre

18.25 Sprint2u con Massimo Magnani, tecnico del mezzofondo. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19.05 TennisMania con Dario Puppo su sport2u.tv

19.40 Basket2u con Michele Cassano e Federico Rossini su sport2u.tv

