Sport in tv oggi (lunedì 6 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 6 novembre, ci aspetta un menù non particolarmente ricco e variegato a livello di competizione sportive in calendario nella prima giornata della nuova settimana. In evidenza soprattutto il calcio con i posticipi dei campionati nazionali, in attesa delle prossime serate di coppe europee (da martedì a giovedì con Champions League, Europa League e Conference League).

Stasera toccherà invece alla Serie A con Frosinone-Empoli e Torino-Sassuolo a completamento dell’undicesimo turno della massima serie italiana. Sfida estremamente interessante inoltre in Premier League tra Tottenham e Chelsea, con gli Spurs che possono riprendersi il primato in classifica davanti al Manchester City.

Ad una settimana dalle Finals di Torino, prende il via il torneo ATP 250 di Metz con in campo il tennista azzurro Lorenzo Sonego al primo turno contro l’americano Marcos Giron. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 6 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 6 novembre

1.30 Basket, NBA: Dallas Mavericks-Charlotte Hornets – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now.

14.00 Tennis, ATP Metz: primo turno (1° match di singolo sul centrale Lorenzo Sonego-Marcos Giron) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Supertennis, live streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e SupertenniX

18.30 Calcio, Serie A: Frosinone-Empoli – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie C: Rimini-Spal – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Calcio, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Tottenham-Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Getafe-Cadiz – Diretta streaming su DAZN

Martedì 7 novembre

1.00 Basket, NBA: Indiana Pacers-San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now.

1.30 Basket, NBA: Miami Heat-Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

