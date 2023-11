LIVE Sonego-Giron, ATP Metz 2023 in DIRETTA: l’azzurro deve ritrovare morale verso la Coppa Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di primo turno dell’Atp 250 di Metz tra Lorenzo Sonego e Marcos Giron.

L’azzurro deve assolutamente raggiungere uno stato di forma e di fiducia accettabile in vista della Coppa Davis, dove con molta probabilità, il capitano Filippo Volandri avrà bisogno di lui. Per farlo, una buona idea sarebbe arrivare in fondo al torneo francese, che detiene. Nel 2022 infatti, Sonego ebbe la meglio in finale su Alexander Bublik per 7-6 6-2, ottenendo il sesto titolo della sua carriera e battendo nel percorso anche un top 10 (ai tempi) come Hurkacz. Di fronte oggi Giron, 30enne americano minuto, che si appoggia molto bene sulla potenza altrui e serve in modo molto preciso. Ci vorrà un’ottima versione dell’azzurro.

Le ultime uscite del torinese non sono state brillantissime per Sonego, sceso al numero 49 del mondo. Il 28enne del Piemonte ha alternato alti (le vittorie su Tiafoe a Shanghai e su Cerundolo a Vienna) e bassi (sconfitte contro Muller a Vienna nelle quali e contro Kotov a Stoccolma). A Parigi Bercy ha perso da Dominic Thiem al primo turno delle qualificazioni per 6-4 al terzo, austriaco che poi è arrivato fino al secondo turno, arrendendosi a Rune.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Lorenzo Sonego e Marcos Giron che prenderà il via alle 14.00 sul Campo Centrale.

Foto: LaPresse