Sport in tv oggi (giovedì 2 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 2 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Masters1000 di Parigi-Bercy dove Jannik Sinner, costretto a fare le ore piccole nel suo esordio contro l’americano Mackenzie McDonald, dovrà affrontare negli ottavi di finale l’australiano Alex de Minaur. Oltre a ciò, in primo piano l’Eurolega di basket con l’impegno dell’Olimpia Milano contro il Monaco.

In serata di scena anche le partite di calcio della Coppa Italia e le WTA Finals che proseguono nel loro incedere in una location come Cancun che tanto sta facendo discutere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 2 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 2 novembre

11.00 Snooker, Scottish Open: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, Masters1000 Parigi-Bercy: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.00, Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs de Minaur 4° match non prima delle 17.30)

15.00 Pallanuoto femminile, EuroCup: CC Ortigia-Primorac Kotor – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Calcio, Coppa Italia: Sassuolo-Spezia – Diretta tv su Italia 1 HD, in streaming su Mediaset Infinity.

18.30 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Bayern – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Lyon Villeurbanne – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.00 Pallanuoto femminile, EuroCup: RN Savona-Endo Plus Service Honved – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Pallanuoto femminile, EuroCup: Panonios Atene-Pallanuoto Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Alba Berlino – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: London Lions-Hapoel Tel Aviv – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Torino-Frosinone – Diretta tv su Italia 1 HD, in streaming su Mediaset Infinity.

21.30 Golf, Los Cabos Championships: prima giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

23.00 Tennis, WTA Finals 2023: fase a gironi – Diretta tv su SuperTennis, RaiSport HD, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, RaiPlay3, WTA Tv.

Foto: LaPresse