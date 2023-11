LIVE Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket in DIRETTA: arriva al Forum l’ex Mike James

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Monaco, match valevole per la sesta giornata dell’Eurolega 2023-2024. Serve una vittoria per uscire dalla crisi.

Milano sta vivendo un inizio di stagione disastroso. L’Olimpia è reduce da tre ko consecutivi tra Eurolega e campionato, che hanno aperto una crisi davvero profonda. Squadra e allenatore sotto accusa ed i fischi di martedì sera contro il Maccabi riecheggiano ancora.

Questa sera l’Olimpia si gioca tantissimo, forse già tutto in chiave europea. Non è assolutamente accettabile un’altra sconfitta, che sarebbe la quinta in sei giornata. Una vittoria, invece, potrebbe rappresentare quella svolta che tutto il mondo milanese spera di vedere.

Al Forum, però, arriva l’arrembante ed ambizioso Monaco del grande ex Mike James e di Kemba Walker. I monegaschi sono una delle formazioni più forti di questa competizione (il calendario ha messo a durissima prova va detto Milano) e hanno appena battuto 107-79 proprio quel Maccabi che è appena stato capace di espugnare il Forum.

La palla a due di Olimpia Milano-Monaco, match valevole per la sesta giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo