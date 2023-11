Speed Skating, Maurizio Marchetto: “Non dobbiamo avere aspettative troppo alte su Lollobrigida”

Tutto pronto alla Vår Energi Arena Sørmarka di Stavanger, impianto sportivo della Norvegia che ospiterà questo weekend la terza tappa di Coppa del Mondo di speed skating.

Sarà un appuntamento molto importante in chiave Italia che, dopo i grandi successi ottenuti in Giappone e in Cina, si presenterà in terra nordica con lo stesso roster dei primi due appuntamenti, a cui si aggiunge anche la leggenda Francesca Lollobrigida, nuovamente sul ghiaccio in un evento del circuito a meno di sei mesi di distanza dalla nascita del piccolo Tommaso.

A fare il punto della situazione alla vigilia è stato Maurizio Marchetto, Direttore Tecnico della Nazionale italiana: “Purtroppo al rientro dalla Cina molti atleti hanno sofferto sintomi influenzali e questo ha avuto ripercussioni sulla possibilità di allenarci con continuità nel corso della scorsa settimana. Malfatti, ad esempio, si è aggregato solo recentemente alla squadra perché ancora febbricitante.Cercheremo ad ogni modo di dare il massimo e confermare quanto visto nelle prime due tappe”.

Il DT ha quindi proseguito: “Sono contento di avere finalmente anche quattro ragazze in gruppo in una squadra prevalentemente maschile: questo ci fa ben sperare anche per il futuro. Non dobbiamo pretendere troppo dai giovani, che hanno necessità di lavorare senza pressioni e con l’obiettivo di fare esperienza, e non dobbiamo avere aspettative troppo alte anche nei confronti di Lollobrigida, che siamo estremamente grati e felici di vedere di nuovo in Coppa del Mondo a così pochi mesi dal parto”.

Foto: LaPresse