Speed skating, Davide Ghiotto vuole il sigillo nei 10000 metri a Stavanger. Il ritorno di Francesca Lollobrigida

Messe alle spalle le prime due tappe in Asia, la Coppa del Mondo di speed skating prosegue nel proprio percorso. Alla Vår Energi Arena Sørmarka di Stavanger (Norvegia) assisteremo al terzo appuntamento stagionale, dal 1° al 3 dicembre. La Nazionale italiana guidata da Maurizio Marchetto va in cerca di conferme, dopo aver ben impressionato nel corso dei round andati in scena.

Sul ghiaccio di Obihiro (Giappone) e di Pechino (Cina) Davide Ghiotto si è espresso fin da subito su livelli molto alti. Reduce da una stagione condita dalle due medaglie iridate a Heerenveen (oro nei 10000 metri e argento nei 5000 metri), il veneto è andato a prendersi il secondo posto dei 5 km sia sul ghiaccio nipponico che su quello cinese. Nove i podi individuali nel massimo circuito internazionale negli ultimi due anni. In tutto questo è da annotare anche la piazza d’onore del Team Pursuit, di cui Davide è un riferimento, in Giappone.

In Norvegia l’ambizione è quella di dar seguito, confortato dal fatto che nel programma di gare, come è abitudine, è presente la prova dei 10 km dove Ghiotto, come detto, vanta il titolo mondiale e ha vinto il bronzo olimpico nel 2022. Fari puntati, poi, sul duo formato da Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, primo e secondo nella Mass Start a Pechino, intenzionato a dare un seguito a quanto di buono già fatto.

E poi il ritorno di Francesca Lollobrigida. Negli ultimi scampoli del 2022, la lieta notizia: un’ecografia, tra gli addobbi delle festività natalizie, era stata un modo per comunicare qualcosa che ti cambia la vita, l’arrivo di un figlio. L’azzurra, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare e due volte sul podio olimpico ai Giochi Invernali di Pechino 2022 nello speed skating (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start), aveva scelto un percorso privato da condividere con suo marito Matteo Angeletti.

Dopo le lacrime di PyeongChang 2018, i sorrisi sul ghiaccio cinese e il sogno di farsi una famiglia. Tuttavia, per Francesca, la voglia di gareggiare sui pattini non si è affatto esaurita. Lo aveva detto a chiare lettere ai microfoni di OA Sport l’azzurra e i suoi propositi sono stati confermati.

E così, attraverso un programma specifico di lavoro, la “Lollo” è tornata nel gruppo azzurro, meritandosi la presenza nella stagione di Coppa del Mondo con i minimi nei 3000 e nei 5000 metri e dando la chiara sensazione a tutti che le sue qualità sul ghiaccio siano sempre le stesse. Sarà in gara, dunque, a Stavanger, con il piccolo Tommaso al seguito, e sarà molto curioso capire cosa saprà fare.

Foto: LaPresse