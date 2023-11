Speed skating, Italia in cerca di conferme a Pechino per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Messa alle spalle la prima tappa di Obihiro (Giappone), la Coppa del Mondo di speed skating prosegue nel proprio percorso. Al National Speed Skating Oval di Pechino (Cina) assisteremo al secondo appuntamento stagionale, dal 17 al 19 novembre. La Nazionale italiana guidata da Maurizio Marchetto va in cerca di conferme, dopo aver ben impressionato nel corso della prima uscita giapponese.

Sul ghiaccio nipponico Davide Ghiotto si è espresso fin da subito su livelli molto. Reduce da una stagione condita dalle due medaglie iridate a Heerenveen (oro nei 10000 metri e argento nei 5000 metri), il veneto è andato a prendersi il secondo posto dei 5 km, preceduto solo dalla rimonta furiosa di Patrick Roest. Ottavo podio individuale nel massimo circuito internazionale negli ultimi due anni. In tutto questo è da annotare anche il secondo posto del Team Pursuit, di cui Davide è un riferimento, che però non ci sarà in questa circostanza in Cina.

Una squadra che ha evidenziato un Michele Malfatti super, giunto sesto nei 5000 metri (miglior piazzamento in carriera in una tappa di Coppa del Mondo), importante anch’egli per il rendimento del terzetto nella prova dell’inseguimento a squadre.

Mass start presente a Pechino e Andrea Giovannini, quinto a Obihiro, ha nel mirino il podio per dare continuità ai risultati messi in mostra nella stagione passata. Attenzione anche ai più giovani. Ci si riferisce a Serena Pergher nella velocità e a Daniele Di Stefano che in Giappone ha fatto vedere cose molto interessanti nei 1500 e nei 5000 metri, nonché nella gara con partenza in linea.

Foto: LaPresse