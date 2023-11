Speed skating, ITALIA DA SBALLO! Andrea Giovannini precede Di Stefano: colossale doppietta nella mass start a Pechino!

Primo successo stagionale per l’Italia nella Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, ed è una doppietta storica quella confezionata da Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano nella terza ed ultima giornata di gare della seconda tappa, andata in scena a Pechino, in Cina, sulla pista del National Speed Skating Oval: nella mass start maschile i due azzurri hanno infatti monopolizzato i primi due gradini del podio.

Andrea Giovannini aveva aperto la stagione di Coppa del Mondo con il quinto posto nella medesima specialità ad Obihiro, in Giappone, in una gara condizionata da un errore sul display che conteggiava i giri della gara (16, con tre sprint intermedi ogni 4 giri), ed oggi si è riscattato, vincendo praticamente per distacco sul traguardo, davanti all’altro azzurro Daniele Di Stefano.

I due italiani hanno portato a termine una condotta di gara praticamente perfetta, restando sempre nelle primissime posizioni del gruppo per poi lanciare l’attacco vincente nel penultimo giro, dapprima con una frustata di Di Stefano che ha frantumato il gruppo, poi con l’attacco in contropiede di Giovannini, uscito a velocità doppia nella curva conclusiva andando a trionfare a braccia alzate, con Di Stefano comodo secondo.

Mai nella storia della Coppa del Mondo due atleti italiani erano saliti sul podio assieme: per Andrea Giovannini si tratta del sesto successo individuale e del decimo podio (sempre individuale) in carriera sul circuito maggiore, mentre per Daniele Di Stefano quello odierno è il primo piazzamento tra i primi tre. Nella gara odierna, infine, il terzo posto è andato al belga Bart Swings.

