L’ITALIA RINASCE NEL BOB! Sontuoso Baumgartner: batte Friedrich ed è 2° solo a Lochner! Podio azzurro dopo quasi 13 anni

Le premesse erano quelle giuste, ma mai nessuno si sarebbe aspettato un risultato così. Forse solamente la squadra azzurra poteva crederci: in quel di Yanqing, in Cina, sede dell’apertura della Coppa del Mondo di bob, arriva nel 4 un clamoroso podio per la Nazionale italiana con alla guida Patrick Baumgartner.

Gli azzurri (con il pilota anche gli interni Eric Fantazzini e Robert Mircea ed il frenatore Lorenzo Bilotti) hanno trovato una clamorosa seconda piazza nella seconda gara nella specialità del week-end (sesti ieri, addirittura quarto il due venerdì). La ciliegina sulla torta è arrivata oggi con una prova mostruosa in entrambe le discese.

L’Italia negli ultimi anni aveva fatto una fatica incredibile nella disciplina, spesso e volentieri lontanissima dalla top-10 nell’ultimo decennio salvo exploit. Bisogna andare indietro e di tanto, per cercare l’ultimo podio tricolore, quello firmato da Bertazzo-Torchi, terzi a Igls, in Austria nel 2011. Questo risultato invece fa sognare in grande per il presente, ma soprattutto per il futuro, viste le Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina, anche se ci sono ovviamente tanti dubbi sulla possibilità di gareggiare nel nostro Paese.

Tornando alla gara sul catino olimpico di Pechino 2022 la vittoria è andata nuovamente al teutonico Johannes Lochner, che fa tre su tre: sempre vincente, oggi con il crono di 1’56”61. Il capolavoro di Baumgartner e soci arriva nella seconda discesa (erano terzi dopo la prima), andando, con una prova magistrale in fase di guida, addirittura a scavalcare il campione olimpico Francesco Friedrich di un centesimo (31 di distacco dalla vetta). Ai piedi del podio invece il lettone Emils Cipulis e lo svizzero Michael Vogt.

Prossima tappa, in Europa, sul catino francese di La Plagne il 9 dicembre.

Foto: Lapresse