Speed skating, Coppa del Mondo Pechino 2023: doppietta azzurra nella mass start, David Bosa sfiora la top ten sui 1000

La terza ed ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, andata in scena a Pechino, in Cina, sulla pista del National Speed Skating Oval, ha riservato all’Italia la storica doppietta di Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano nella mass start, l’11° posto di David Bosa sui 1000 ed il 16° di Serena Pergher sui 500.

Il primo successo stagionale dell’Italia sul circuito maggiore corrisponde alla doppietta storica confezionata da Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano nella mass start maschile, in cui due azzurri hanno monopolizzato i primi due gradini del podio davanti al belga Bart Swings, terzo.

Sui 1000 metri maschili arriva l’11° posto di David Bosa in 1’09″89, a 1″78 dal neerlandese Kjeld Nuis, vittorioso in 1’08″11 davanti al norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, secondo in 1’08″99, a 0″88, ed al padrone di casa cinese Ning Zhongyan, terzo in 1’09″03, a 0″92. In Division B si classifica 17° Alessio Trentini in 1’10″83.

Nella seconda prova sui 500 metri femminili (dopo la prima di venerdì) chiude al 16° posto Serena Pergher in 38″76, a 1″22 dalla statunitense Erin Jackson, prima in 37″54, che precede la sudcoreana Kim Minsun, seconda in 37″85, a 0″31, e la neerlandese Jutta Leerdam, terza in 37″88, a 0″34.

Nei 3000 metri femminili successo della norvegese Ragne Wiklund in 4’03″41, che batte la ceca Martina Sáblíková, seconda in 4’04″86, a 1″45, e l’atleta di casa, la cinese Han Mei, terza in 4’05″45, a 2″04. In Division B si classifica quinta Laura Lorenzato in 4’11″99, nuovo personale, con l’azzurra che lima 1″83 al vecchio primato di 4’13″82.

Nel team sprint femminile, specialità in cui era assente l’Italia, si impongono i Paesi Bassi (Drost, Verkerk, Rijpma-De Jong) in 1’27″74, andando a precedere il Canada (Mcdougall, Pearman, Blondin), secondo in 1’28″76, a 1″02, e la Polonia (Wójcik, Wojtasik, Bosiek), terza in 1’29″09, a 1″35.

