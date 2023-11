Speed skating, i convocati per Obihiro: ci sono Ghiotto e Giovannini

Gli sport invernali cominciano ad entrare nel vivo: siamo dentro al mese di novembre e diversi sport tornano alle competizioni dopo la pausa invernale. La Coppa del Mondo di speed skating è pronta a cominciare nel prossimo fine settimana.

La tappa inaugurale del massimo circuito internazionale è in programma da venerdì 10 a domenica 12 novembre sul ghiaccio di Obihiro (Giappone). Sono undici (tre donne e otto uomini) i pattinatori convocati per la trasferta asiatica dal direttore tecnico Maurizio Marchetto: Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa (foto ANSA), Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Alessio Trentini.

Debutto assoluto sia per Lorenzato sia per Luciani, con quest’ultima che si aggregherà al gruppo solo venerdì per un imprevisto in allenamento che l’ha impossibilitata a partire con la squadra. “Non vediamo l’ora di iniziare la Coppa del Mondo – ha dichiarato Marchetto -. Nutriamo aspettative importanti sia per Ghiotto sia per Giovannini ma, più in generale, c’è grande curiosità di vedere i frutti del lavoro svolto negli ultimi mesi”, ha concluso il direttore tecnico azzurro.

Il circuito, al termine della tappa nipponica, resterà in Asia. La settimana seguente (17-19 novembre) si gareggerà sul ghiaccio cinese di Pechino.

Foto: Lapresse