Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di discesa: obiettivo sempre sfumato per Dominik Paris

Rispetto alle stagioni precedenti la velocità è subito protagonista nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il doppio inedito appuntamento a Zermatt-Cervinia di questo fine settimana vede infatti al cancelletto di partenza i protagonisti della discesa libera. Si apre dunque la lotta alla sfera di cristallo, che purtroppo manca in casa Italia dal 2017, quando un fantastico Peter Fill riuscì a bissare il titolo della stagione precedente.

Una coppa che Dominik Paris non è mai riuscito a mettere nella propria bacheca personale. L’altoatesino ha sempre mancato questo grande obiettivo, complice anche la presenza ad inizio stagione di alcune gare che Paris non ha troppo mai amato. Purtroppo anche qualche infortunio e una mancata continuità di risultati non hanno mai permesso al campione azzurro di conquistare una sfera di cristallo che avrebbe certamente meritato per le sue qualità.

Paris ci riproverà senza alcun dubbio anche in questa stagione, anche perchè c’è da riscattare quella passata, dove il nativo di Merano non è mai riuscito a salire sul podio in discesa. Non sarà un compito facile, visto che la concorrenza è elevata e soprattutto c’è un Aleksander Aamodt Kilde difficilmente battibile. Il norvegese ha vinto le ultime due sfere di cristallo consecutive e cerca un tris che non è mai riuscito in passato tra le fila delle Norvegia.

Nella stagione passata Kilde ha veramente dominato, imponendosi con 146 punti di vantaggio su Vincent Kriechmayr, che è probabilmente il principale rivale. L’austriaco è uno dei migliori discesisti in assoluto, ma spesso gli è mancata quella continuità che invece il norvegese riesce a tenere lungo tutto l’anno.

Non bisogna poi dimenticare il fenomeno Marco Odermatt. Lo svizzero proverà a realizzare una straordinaria impresa, cercando di conquistare nella stessa stagione la coppa di gigante, quella di superG e anche quella di discesa. Proprio quest’ultima è la più difficile da vincere, ma le qualità dell’elvetico sono infinite e sicuramente darà battaglia.

FOTO: LaPresse