Sci alpino, cancellata come previsto anche la seconda discesa a Zermatt-Cervinia: la causa

Altro giro, altra cancellazione. Come previsto, anche la seconda discesa libera maschile a Zermatt-Cervinia viene cancellata. Salta quindi il weekend inaugurale della velocità della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024: uomini che ancora non hanno concluso neanche una gara in questo inizio di stagione, visto l’annullamento a metà della prima manche anche del gigante di Soelden.

La giuria ha deciso di cancellare anche la discesa odierna a causa di una fitta nevicata nella notte e il forte vento sulla pista transfrontaliera tra Italia e Svizzera. Motivazioni analoghe a quelle di ieri che rendono quindi impossibile lo svilupparsi della discesa che era prevista per le 11.30.

L’Italia che voleva cominciare bene la stagione ritrovando Dominik Paris, ma si poteva cercare di salire sul podio anche con Mattia Casse e Florian Schieder. Gli altri azzurri al cancelletto di partenza sarebbero stati Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod.

Ricordiamo che a Zermatt-Cervinia sono in programma due discese libere femminili la prossima settimana: servirà un deciso cambiamento delle condizioni meteo. Una vera e propria disdetta per Cervinia: gara che non si poté disputare lo scorso anno a causa della scarsa neve e quest’anno per il motivo contrario.

Foto: LaPresse