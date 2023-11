Speed skating, calendario Coppa del Mondo Obihiro 2023: programma, orari, tv, streaming

Dal 10 al 12 novembre sull’anello di ghiaccio di Obihiro, in Giappone, avrà inizio la Coppa del Mondo di speed skating 2023-2024. Una nuova avventura prenderà il via e sarà interessante capire il livello di condizione degli atleti in vista di una stagione invernale particolarmente impegnativa che, come al solito, culminerà con Europei e Mondiali nelle prime settimane del 2024.

In casa Italia si vorrà dimostrare subito di andar forte sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval. La formazione tricolore ha effettuato la preparazione a Inzell (Germania) per arrivare al meglio possibile al primo round stagionale. Una squadra che ha ritrovato Francesca Lollobrigida, di ritorno dalla maternità che ritroveremo nelle tappe europee, e nello stesso tempo può contare sulle certezze rappresentate da Davide Ghiotto e Andrea Giovannini.

Tra le nuove leve, Serena Pergher nella velocità è quella che ha fatto vedere le cose migliori nel corso della passata stagione. Con un anno di esperienza in più ci si aspettano riscontri di un certo livello da parte sua, dal momento che le sue grandi qualità non sono certamente in discussione.

Di seguito il calendario completo:

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING OBIHIRO 2023

Venerdì 10 novembre

Ore 02.22 500 metri donne, 500 metri uomini, 1000 metri uomini, 1000 metri donne Divisione B.

0re 06.30 500 metri donne, 500 metri uomini, 1000 metri donne, 1000 metri uomini, Mass Start donne, Mass Start uomini Divisione A.

Ore 10.05 Mass Start donne, Mass Start uomini Divisione B.

Sabato 11 novembre

Ore 02.20 500 metri donne, 1500 metri uomini, 1500 metri donne, Team Pursuit uomini, Team Pursuit donne Divisione B.

Ore 06.30 500 metri donne, 1500 metri uomini, 1500 metri donne, Team Pursuit uomini, Team Pursuit donne Divisione A.

Domenica 12 novembre

Ore 02.27 500 metri uomini, 3000 metri donne, 5000 metri uomini Divisione B.

Ore 06.30 500 metri uomini, 3000 metri donne, 5000 metri uomini Divisione A.

COPPA DEL MONDO SPEED SKATING OBIHIRO 2023: COME VEDERLA IN TV/STEAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, canale Youtube dell’ISU.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse