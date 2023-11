Spagna-Italia calcio femminile: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming, Nations League

Ancora pochi giorni e poi l’Italia femminile tornerà in campo per disputare la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Women’s Nations League. Le ragazze di Andrea Soncin sfideranno infatti la Spagna venerdì 1 dicembre (calcio d’inizio alle ore 21:30) all’estadio Municipal de Pasaron (Spagna), con l’obiettivo di conquistare un risultato utile per restare a una buona distanza dall’ultimo posto del gruppo 4.

Attualmente in quarta e dunque ultima posizione del girone c’è la Svizzera con 0 punti, mentre l’Italia, che purtroppo è già sicura di non poter ambire a uno dei due pass olimpici che mette in palio la Nations League (visto che i biglietti andranno alle finaliste della competizione e il Bel Paese non può più superare il girone), è terza con 4, dopo la vittoria all’esordio proprio con la Svizzera (in trasferta per 1-0), le sconfitte contro Svezia e Spagna (entrambe in casa per 1-0) e il pareggio nell’ultima partita sempre con la Svezia (fuori casa per 1-1).

Quella di venerdì sarà una sfida difficilissima, dato che dall’altra parte ci saranno le campionesse del mondo in carica, che sono anche prime nel girone a punteggio pieno con 12 punti e con un vantaggio di 5 punti sulla Svezia. Per portare a casa anche solo un punto, all’Italia servirà dunque una prestazione di altissimo livello.

L’incontro Spagna-Italia si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match.

CALENDARIO SPAGNA-ITALIA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Venerdì 1 dicembre

Ore 21.30: Spagna-Italia all’estadio Municipal de Pasaron a Pontevedra (Spagna) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SPAGNA-ITALIA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse