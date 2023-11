Sollevamento pesi, le entry list del Grand Prix di Doha. 4 azzurri in gara all’inseguimento di Parigi 2024

Mancano ormai pochi giorni all’ultimo grande appuntamento internazionale della stagione per il sollevamento pesi, che andrà in scena a Doha da lunedì 4 a giovedì 14 dicembre. La capitale del Qatar si appresta ad ospitare la seconda tappa del circuito Grand Prix 2023, valevole come evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Si tratta di una competizione a partecipazione facoltativa, che garantisce comunque a tutti la possibilità di mettere a referto una misura importante per consolidare o comunque migliorare la propria posizione nel ranking a cinque cerchi. Chance fondamentale dunque per l‘Italia, che può contare attualmente su due soli atleti (Sergio Massidda nei 61 e Mirko Zanni nei 73 kg) in zona qualificazione diretta per Parigi.

La delegazione azzurra a Doha sarà composta da quattro rappresentanti, tutti a caccia di una misura per entrare nella top10 dei rispettivi ranking di qualificazione a cinque cerchi. Fari puntati in particolare su Nino Pizzolato nei -89 kg, mentre in campo femminile saranno impegnate Giulia Imperio nei -49, Lucrezia Magistris nei -59 e Giulia Miserendino nei -71 kg.

Di seguito è possibile consultare l’elenco completo dei partecipanti in tutte le categorie di peso per la seconda tappa stagionale del circuito Grand Prix a Doha.

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEL GRAND PRIX 2023 IN QATAR

Foto: FIPE