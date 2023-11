Softball: Italia, storico sesto posto nel ranking mondiale! USA al comando

Il ranking mondiale di softball è stato da poco rilasciato dalla WBSC, la federazione internazionale che governa sia questo sport che il baseball. Le buone notizie per l’Italia ci sono, e parlano di un sesto posto che ha delle proporzioni storiche per una grande molteplicità di motivi.

Innanzitutto, mai la Nazionale azzurra si era portata tanto in alto nella graduatoria globale, e già questo è un motivo di merito per la squadra tricolore. Ma non solo: non si era mai verificato che una selezione europea arrivasse così in alto. In sostanza, l’Italia rompe definitivamente una barriera grazie al passaggio dall’ottava posizione alla sesta.

In testa ci sono sempre gli Stati Uniti, seguiti da Giappone e Porto Rico: un podio immutato rispetto alla versione del 30 luglio. Va rimarcato come a contare molto, nella fattispecie, sono i punti dell’ottavo posto (171) guadagnati dalle azzurre alla Coppa del Mondo Under 15.

Una situazione, questa, che fa da deciso contraltare rispetto a quanto si vede nella classifica del baseball, dove l’Italia, per larga misura in seguito al disastro degli Europei, è scesa dal 12° al 14° posto; una situazione che, allo stato attuale, impedisce la disputa del Premier12.

RANKING MONDIALE SOFTBALL

1 USA 4301

2 Giappone 2899

3 Porto Rico 2815

4 Cina Taipei 2573 (+1)

5 Canada 1885 (-1)

6 Italia 1816 (+2)

7 Messico 1684 (-1)

8 Olanda 1602 (+1)

9 Repubblica Ceca 1483 (+1)

10 Australia 1379 (-3)

Foto: WBSC